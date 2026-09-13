Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray sahasında mücadele ettiği Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

2008'DEN SONRA İLK KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmayla birlikte Körfez ekibine karşı kötüsü serisini sona erdirdi. Bu maç öncesinde rakibine karşı son galibiyetini 21 Eylül 2008 tarihinde deplasmanda 4-1'lik skorla elde eden Aslan, böylece 3 maç sonra yeşil-siyahlıları mağlup etmeyi başardı.

3 MAÇIN İKİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Üst üste beşinci lig şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom, geride kalan 3 müsabakanın 2'sini kaybederken, 1'inde berabere kalmıştı.