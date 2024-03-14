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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka Büyükelçilerini Kabul Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Büyükelçilere Türkiye'nin Afrika açılımını ve ilişkileri geliştirme isteğini aktardı. Ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla da TBMM yerleşkesi içerisinde yer alan Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclis'te kabul ettiği Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some'ye Türkiye'deki görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin Afrika açılımının dış politikadaki en önemli alanlardan olduğunu, son yirmi yılda Afrika kıtasıyla kayda değer bir ivme kazanmanın önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Afrika'nın tamamındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Batı Afrika'da ilişkilere önem verdikleri ülkelerden birisinin de Burkina Faso olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Burkina Faso ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Afrika kıtasına kazan-kazan prensibi çerçevesinde yaklaştıklarını; kıtayla karşılıklı işbirliğini artırmayı, her alanda yakın işbirliği ve temas içerisinde olmayı arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Afrika halkları arasında bölgesel işbirliğini desteklediklerini de vurguladı.

Ramazan dolayısıyla dünyanın birçok yerinde Müslümanlar için kutlama programları düzenlendiğini ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, İslam inancı ve diğer kutsal inançlara göre bir barış ve esenlik ayı olması gereken ramazanda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü, bu kadar katliama rağmen Filistin halkının acılar içerisinde ayakta durmayı başardığını ifade etti. Kurtulmuş, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etmek gerektiğini belirterek, bu alanda da Burkina Faso ile çalışmak istediklerini kaydetti.

SRİ LANKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DİSSANAYAKE'Yİ KABUL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'yi kabulünde, Sri Lanka'nın, hem Asya'nın önemli ülkelerinden birisi olması hem de iki ülkenin halkları arasındaki ilişki dolayısıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve karşılıklı iyi niyete dayalı olduğunu belirten Kurtulmuş, gelecek dönemde Asya ile ticaret ve yatırım, altyapı, teknoloji, savunma sanayii ve kültür başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını kaydetti.

"SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELERİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Kurtulmuş, ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TBMM yerleşkesi içerisinde yer alan Meclis Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin ise yazılı olarak şu mesajı paylaştı:

"Bu noktada, sağlık teknolojisinin ve tıbbi altyapının güçlendirilmesi, acil durumların etkileriyle başa çıkmak için hayati bir rol oynamaktadır. Bu anlamda en büyük yatırımın insana yapılması prensibi tüm bu çalışmaların merkezinde yer almalıdır. Haklarınızı korumak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına elimizden geleni yapmayı üzerimize vazife biliyoruz. Sağlık sistemindeki gelişmeler için sizlerle birlikte çalışacağımızdan, gereken yasal düzenlemelerin yapıldığından ve yapılacağından, sesinizi meclis kürsülerinden de her daim duyuracağımızdan emin olmanızı isterim. Bugün, sizlerin milletimiz için değerinizi bir kez daha hatırlamak ve minnetimizi ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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