TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Stocker'ı Ağırladı

Kurtulmuş, Türkiye ile Avusturya arasında özellikle son dönemde her alanda fevkalade iyi ilişkilerin sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Stocker'in Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunması temennisini dile getiren Kurtulmuş, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde parlamentolar arasında gelişen diyaloğun ve karşılıklı ziyaretlerin önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye ile Avusturya arasındaki en sağlam köprünün Avusturya'da yaşayan ve yaklaşık 400 bine yaklaşan nüfusuyla Türk toplumu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Avusturya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan Türk toplumunun huzur ve refah içinde yaşamasını önemsediklerini ifade etti. Kurtulmuş, Avusturya'daki Türk vatandaşlarının Stocker'in Türkiye ziyaretinden olumlu şekilde etkileneceğini ve bunun geri dönüşlerinin de fevkalade olumlu olacağını söyledi.

STOCKER: "İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEK VE ÇEŞİTLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Avusturya Federal Şansölyesi Stocker, TBMM'de bulunmaktan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolar arası ilişkilerin son derece önemli olduğunu ifade etti. Stocker, Türkiye ile Avusturya arasında farklı alanlarda devam eden ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Avusturya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların iyi bir şekilde entegre olduğunu ve ülke ekonomisi ile farklı alanlara katkılar sunduğunu belirten Stocker, Türkiye ile ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla bölgesel konularda kilit bir rol oynadığını ifade eden Stocker, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını ve Türkiye'nin partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez de yer aldı.