TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ahilik haftası dolayısıyla Kırşehir’i ziyaret edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Kırşehir'de temaslarda bulunacak. Kurtulmuş, hafta dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklere katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Kırşehir'i ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Kırşehir'de ilk olarak Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin cami ve türbesini ziyaret edecek ardından Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle de toplantı gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, kentte düzenlenecek 39. Ahilik Haftası Kutlamaları Resmi Töreni'nde katılımcılara hitap edecek.

Törende, "Yılın Çırağı", "Yılın Kalfaları" ve "Yılın Ahileri" ödülleri ile "Ahilik Hizmet Ödülü" ve "Ahilik Onur Ödülü" sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: ANKA