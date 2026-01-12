TBMM AB Uyum Komisyonu, KKTC'de temaslarda bulundu

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyeleri, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kayatürk başkanlığında komisyon üyeleri KKTC'yi ziyaret etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, komisyon üyeleri heyetini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, AB gibi stratejik bir konuda iki meclisin aynı çatı altında buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşmasının önemli olduğunu belirtti.

KKTC'nin AB uyum sürecinde TBMM'nin birikiminden yararlanmasının, hem yasaların uyumlaştırılması hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş sergilenmesi açısından kritik olduğunu ifade eden Öztürkler, "Avrupa Birliği'nde Güney Kıbrıs dönemi başlarken TBMM'nin KKTC'nin yanında güçlü duruş sergilemesi çok önemlidir." dedi.

Öztürkler, KKTC'nin Türkiye tarafından milli dava olarak görülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizerek, AB uyum yasaları kapsamında Kıbrıs'taki Türk halkını daha çağdaş normlara taşıyacak düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TBMM'nin KKTC'ye verdiği siyasi desteğin, Kıbrıs'taki Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesine güç kattığını vurgulayan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı AB üyeliğinin büyük bir hata ve AB Konseyi dönem başkanlığının da çifte standartların açık göstergesi olduğunu belirtti.

Öztürkler, bazı çevrelerin Türkiye'yi "işgalci" gibi göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, GKRY'nin AB platformlarını propaganda amacıyla kullandığını ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türk tarafını haksız göstermeye çalıştığını ifade etti.

GKRY'nin silahlanma faaliyetlerinin adanın jeopolitik dengelerini olumsuz etkilediğini belirten Öztürkler, Türkiye ile tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini bildirdi.

KKTC, Türkiye için "tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası"

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk de konuşmasında KKTC'nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş ülke olmadığı, aynı zamanda "tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası" olduğunun altını çizdi.

KKTC'nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini vurgulayan Kayatürk, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin milli dava doğrultusunda eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Kayatürk, Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir çözümün ancak adadaki gerçekler dikkate alınarak sağlanabileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye desteğini her koşulda sürdüreceğini belirten Kayatürk, uluslararası topluma Kıbrıs'taki Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kayatürk, parlamenterler arası diyaloğun karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğini ifade ederek, diğer Türk devletleri parlamentolarıyla da benzer dostluk grupları kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.