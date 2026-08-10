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Nagazaki Törenini Tayvan Boykot Etti

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Tayvan'ın Japonya temsilcisi Lee Yi-yang, Nagazaki'deki atom bombası anma töreninde oturma düzeninin Tayvan'ın egemenliğini hiçe saydığını belirterek töreni boykot etti; Nagazaki yetkilileri suçlamaları reddetti. Olay, Japonya Başbakanı'nın Tayvan açıklamalarıyla tırmanan Çin-Japonya geriliminin bir uzantısı olarak görülüyor.

Tayvan'ın Japonya nezdindeki misyon temsilcisi Lee Yi-yang, ABD'nin atom bombası saldırısının 81. yılını anmak için Nagazaki eyaletinde düzenlenen töreni, oturma düzeni " Tayvan'ın egemenliğini ve onurunu tamamen hiçe saydığı" gerekçesiyle boykot ettiğini bildirdi.

Lee, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nagazaki'ye atom bombası atmasının 81. yılı dolayısıyla dün bir parkta düzenlenen anma törenine katılmama nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

Tören için belirlenen oturma düzeninde, Tayvan temsilcileri olarak kendilerine ayrılan koltukların, diplomatik misyonlar için ayrılanlar arasında yer almadığını öne süren Lee, bu durumun "Tayvan'ın bir ulus olarak statüsünü kasten reddettiğini, Tayvan'ın egemenliğini ve onurunu tamamen hiçe saydığını" ifade etti.

Lee, Nagazaki yetkililerini "Çin yanlısı olmakla" ve "Tayvan'a hakaret etmekle" suçlayarak, kendisi ve iki yardımcısının töreni boykot ettiğini aktardı.

Nagazaki'den yetkililer ise Tayvanlı temsilcilere ayrılan koltukların diğer elçilerin yanına yerleştirildiğini ve ayrım gözetilmediğini savundu.

Öte yandan, olay, halihazırda Pekin ile Tokyo arasında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle süregelen diplomatik gerilimin bir uzantısı oldu.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'in oturumunda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Kaynak: AA
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