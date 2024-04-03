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Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi. USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi

OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi. 1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi

DALGA YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULABİLİR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu. Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi

HAVALİMANI BOŞALTILDI

Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filipinler Japonya Tayvan Deprem Dünya Haberler

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