TATD Afet Okulu Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı

Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi konusundaki güncel bilgileri paylaşmak amacıyla hayata geçirilen "TATD Afet Okulu" projesinin birinci etabı tamamlandı.

10 şehirde düzenlenen, teorik sunumlar, pratik uygulamalar ve senaryo bazlı tatbikatların gerçekleştirildiği eğitimler, Ankara'da bir otelde yapılan kapanış toplantısıyla sona erdi.

TATD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, afetlerle mücadele görevini üstlenen sağlık çalışanlarının bilgi, beceri ve deneyimini artırmak amacıyla Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Okulu'nun kurulduğunu ifade etti.

Afet anında değil, afet öncesinde hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını belirten Erbil, eğitimleri, sağlık çalışanlarıyla birlikte yerel yöneticiler, UMKE, 112 acil çağrı, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak senaryolar ve ortak akılla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Erbil, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek yola çıktıklarını belirterek, "O sabah acil tıp uzmanları olarak yıkıntıların başında, enkazın içinde, çadırlarda, sahra hastanelerinde nöbet tuttuk ama şunu çok iyi gördük, afet anında sadece bilgi değil, organizasyon, liderlik ve koordinasyonun da hayat kurtardığını biliyoruz. İşte bu farkındalıkla, sadece müdahale eden değil, afetlere hazır ve dirençli sağlık sistemleri kuran bir anlayış oluşturmaya çalışıyoruz. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Van, Kocaeli, Samsun, Antalya, Bursa ve Ankara'da gerçek senaryolar üzerinden çalışmalar yaptık. Triyaj sorunlarını, koordinasyon problemlerini, iletişim engellerini bizzat yaşadık ve çözümlerini birlikte ürettik." ifadesini kullandı.

"Afet riski altındaki bölgelerde kurslar düzenledik"

TATD Afet Okulu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Funda Karbek Akarca da Dernek öncülüğünde üç aşamalı ve çok paydaşlı bir TATD Afet Okulu tasarladıklarını söyledi.

İlk olarak eğiticilerle senaryolar geliştirdiklerini, eğitim içerikleri oluşturduklarını belirten Karbek, "7 bölgeyi kapsayacak şekilde 10 şehirde, farklı coğrafyalarda, gerçek afet riski altındaki bölgelerde kurslar düzenledik. Sadece sunumlar değil, uygulamalar, simülasyonlar, ortak çözüm arayışları gerçekleştirdik." dedi.

TATD Afet Okulu'na katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gültekin Kadı da acil tıp profesyoneli olarak mesleki gelişimin önemine inandığı için eğitimlere katıldığını belirtti.

3 gün süren eğitimlerde teorik sunumların yanı sıra pratik uygulamalara da yer verildiğini dile getiren Kadı, afetlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve ne zaman ortaya çıkacağının öngörülemediğini, eğitimlerin, afet farkındalığını artırarak hem bilgilerin hem de müdahale reflekslerinin güncel kalmasına katkı sunduğunu ifade etti.