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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı:

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- "Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/ Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/ Gömeç, Antalya/ Alanya ve Mersin/Gülnar- Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA
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