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Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı

Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı
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İstanbul'da sosyal medyada tanıştığı sahte bir hesapla müstehcen fotoğraf paylaşan 25 yaşındaki genç, ardından kendisini "kızın babası" olarak tanıtan şüphelilerin şantajıyla 119 bin 645 lira dolandırıldı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A., sosyal medya üzerinden tanıştığı ve müstehcen fotoğraf paylaştığı sahte profilin kurbanı oldu.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN TUZAK KURDU

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden gelen bir arkadaşlık isteği, 25 yaşındaki Oktay A. için adeta bir kabusa dönüştü. İsteği kabul ettikten sonra kendisini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan kullanıcıyla mesajlaşmaya başlayan genç adam, sohbetin ilerlemesi ve samimiyetin artmasıyla karşı tarafla müstehcen fotoğraf alışverişinde bulundu.

"KIZIM 17 YAŞINDA" TEHDİDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; fotoğraf paylaşımının hemen ardından dolandırıcılar asıl karanlık planlarını devreye soktu. Sohbete aniden dahil olan ve kendisini 'Aylin'in babası' olarak tanıtan şüpheli, "Kızım 17 yaşında, şikayetçi olacağım." diyerek şantaj yaptı.

SAHTE AVUKATTAN UZLAŞMA VURGUNU

Babanın tehditlerinin ardından bu kez de devreye sözde bir avukat girdi. Oktay A'yı telefonla arayan bu kişi, hakkında yasal işlem başlatıldığını ve adli dosya açıldığını iddia etti. Dosyanın kapatılması için uzlaşma bedeli ödenmesi gerektiğini belirten sahte avukat, paranın yatırılmaması halinde gencin müstehcen fotoğraflarının tüm ailesine gönderileceği tehdidini savurdu.

8 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Korku ve panik yaşayan Oktay A., kendisine gönderilen sahte yasal evrak görsellerine inandı. Dolandırıcılara parça parça olmak üzere toplamda 119 bin 645 lira gönderen genç adam, bir süre sonra büyük bir tuzağa düşürüldüğünü fark ederek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gidip suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın başlattığı titiz soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilerek yakalanan şüpheliler Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ. hakkında iddianame düzenlendi. Yakalanan şahısların "Dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
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