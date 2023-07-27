Tarihi yapılarda depremlerin izini sürüyorlar

ERZURUM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, akademisyen, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileriyle tarihi yapılarda depremin izini sürüyor. Başta Lalapaşa Camisi olmak üzere kent merkezindeki tarihi eserlere sensörler yerleştiren akademisyenler, binaların nabzını ölçüyor. Tarihi binaların geçmişte yaşanan depremlerle ilgili önemli bilgiler verdiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, "Erzurum deprem bölgesinde. Geçmişte bölgede olan depremleri sayılara dökerek, gelecekte olması muhtemel depremler hakkında bilgiler çıkarmayı amaçlıyoruz. Çıkacak sonuca göre, yeni binalar yapalım ki ilerde sıkıntıya düşmeyelim" dedi.

Doğu Anadolu Fay hattı üzerindeki Erzurum'da geçmişte meydana gelen depremleri tespit etmek üzere Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, doktora tez çalışması yapan Dursun Burak Özdoğan, öğrencileri Sena Refayeli, Merve Bayraktutan, Dilruba Söğüt, Emirhan Nuri Bektaş, Ayça Genç, Hilmi Karadayı ve Muhammet Ali Güzelbaba ile tarihi yapıları incelemeye aldı. Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Lala Paşa Camii, Üç Kümbetler gibi onlarca tarihi eserde çalışma gerçekleştiren ekip, sensörler yerleştirdikleri yapılardaki hareketliliği takibe aldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada kent merkezindeki tarihi eserlerin geçmişteki depremlerde aldıkları hasarları da inceleyen Okuyucu ve arkadaşları çalışmasını sürdürüyor.

"Çifte Minareli Medrese'nin 1840'daki görüntü ve çizimlerinde minarelerinde şerefe görünüyor. Ama 1860'dan sonraki görüntülerde şerefe yok. 59 depremi çok ciddi hasar vermiş. Biz mühendisler olarak, bu tarihi yapının şerefesini yıkan deprem nasıl büyüklükte bir deprem olabilir onu araştırıyoruz, yerinde gidip hesaplama yapıyoruz. Tek başına Çifte Minareli Medrese bize veri için yetmiyor. Hemen yanında Üç Kümbetler var. Üç Kümbetler Saltuklu Devleti'nin buradaki izleri. Orada şöyle bir durum var. 1840'daki kubbe yapısıyla daha sonraki farklı 60-70'lerden alınan görüntü çok farklı. O dönemde 59 depremi bu yapıya hasar vermiş. Hatta Emir Saltuk Kümbetin'in üstü taş değil, betonarmedir. 1960'da yapılmış. Kümbeti yıkabilen deprem ne büyüklükte bir deprem, bunun hesaplarını yapıyoruz. Bu kümbetleri yerinde ölçüp bilgisayarlı simülasyonlarını çıkarıyoruz. Yapıların da nabzı var. Eğer yapının nabzında bozukluk varsa biz diyoruz ki; sen de sağlıklı değilsin, senin de bir hasarın var. Yapılara gidip biz yapıların nabzını alıyoruz. Bilgisayar ortamında depremler uyguluyoruz. Tarihi yapıları incelediğiniz zaman, restorasyon, sonradan eklenen taşlar bize her şeyi söylüyor. Pervizoğlu Camisi'nin 1859 depreminde kubbesi oynamış, bayağı hasar almış. Lalapaşa Camisi etrafında hamam çeşme var, onlar yıkılmış. Caminin kendisi de ağır hasar almış. Ulucami'nin içi betonarme. Ulucami yıkılmış, baştan yapılmış. İçinde gördüğünüz kemerlerin hepsi giydirme. Cami yeni baştan yapılmış taş giydirmeleri tarihi zannediyoruz ama değil. Erzurum Kalesi ağır hasar görmüş, iç kale tamamen yıkılmış. Murat Paşa Camisi hasarlı, oma onun hasarına dair net bilgi vermiyorlar. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. Camiyi cihazlarla bağlayıp izliyoruz aynı EKG gibi çekiyoruz. Bizim amacımız 1859 depremini sayısal değerlere dönüştürmek. Tarihi yapılarda depremlerin izini sürüyorlar. Bir ekip olarak çalışıyoruz Yapıların sağlığını da bakıyoruz ileriye nasıl taşırız, nasıl hasarsız götürebiliriz. Tarihi yapılar bizim tapu senetlerimiz bunların aylakta kalması lazım."