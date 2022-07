Tarihi Kurşunluhan kurs merkezi oldu

Evliya Çelebi'nin Manisa'nın kalbinin attığı yer olarak bahsettiği Kurşunluhan'da son 3 yılda 4 bin kursiyere eğitim verildi

MANİSA - Manisa'da Hatuniye Camii ile birlikte 1497-1498 yıllarında 2. Beyazıd'ın eşi Hüsnüşah Hatun tarafından camiye gelir getirmesi için külliye olarak yaptırılan Kurşunluhan, bugün kaybolan mesleklerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığı kurs merkezi haline geldi. Kaybolan meslekleri öğrenmeye gelen başarılı kursiyerler, aldıkları eğitimle usta olarak yeni kursiyerler yetiştirip kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yaşamasına katkı sağlıyorlar.

Tarihi Kurşunluhan'ın 2016-2018 yılları arasında restorasyon geçirdiğini kaydeden Şehzadeler Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik, 2019 yılında da Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in talimatları doğrultusunda kültür sanat merkezi haline getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. 2019 yılından itibaren unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının hocalarına duyuruda bulunduklarını ifade eden Şevik, "Elinde belgesi olan, gerçekten bu işleri yapan ustalarımızı Kurşunluhan'da istihdam etmeye çalıştık. Onların da büyük desteklerini gördük. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ile güzel bir birliktelik ile açmış olduğumuz kurslara birçok kursiyer vatandaşlarımız gelip gitmektedirler. 2019 yılında faaliyete geçmemiz ardından günümüze kadar tarihi binamızda yaklaşık 4 bin kursiyere eğitim verildi" dedi.

"Evliya Çelebi Manisa'nın kalbinin attığı yer olarak bahsediyor"

Kurşunluhan'ın tarihi geçmişinin de önemli olduğunu ve Evliya Çelebi'nin mekandan bahsettiğini belirten Şevik, "Evliya Çelebi, gittim, gördüm ki Kurşunluhan, Manisa'nın kalbinin attığı, bütün hububatın satıldığı, otel olarak kullanılan, insanların para kazandığı bir yer şeklinde bahsediyor. Bizler de günümüzde bu mekanı tamamen bir kurs yuvası haline getirdik. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açmış olduğumuz kurslar ile birçok Manisalı vatandaşımız buradan faydalanmaktadır" diye konuştu.

"Kursa gelip burada yetişen ustalarımız var"

Tarihi binada herkese ve her yaşa uygun kursların olduğunu vurgulayan Şevik, hat, telkari, kilim dokuma, kılıç ile ok ve yay yapımı ile filografi gibi birçok meslek dalında kursların verildiğini söyledi. Toplamda 36 dersliğin aktif olduğunu ve her birinde farklı kursların açılmış olduğunu belirten Şevik, "Kurslarımız hafta içi her gün tüm yıl boyunca devam etmektedir. Her kurs döneminde 650'ye yakın kursiyerimiz kurslarımıza müracaat etmektedir. Kursa gelen kursiyerlerimiz arasından burada mesleği öğrenerek usta olanların çıkması da bizim için sevindirici bir olaydır. Yeni ustalarımız da burada bizim atölyelerimizde kurs açarak, gelen kursiyerlere eğitim vererek kaybolan mesleklerin ayakta kalmasına katkı sağlıyorlar" dedi.

"Kurs verenler arasında 'Devlet sanatçıları da var"

Kurs yuvası haline gelen Kurşunluhan içerisinde yeni ustaların yetişmesinin yanında devlet sanatçılarının da kurs verdiğini vurgulayan Şevik, "Artık burada birçok alanda yeni ustalarımız da yetişmeye başladı. Sanatta etkileşim var ve bu etkileşimden doğan birçok sanatta şu anda gerçekten hem modernize edilmiş şekilde hem de geleneksel bazda kurslarımız devam ediyor. Kurs merkezimizde iki devlet sanatçımız da mevcut, bunlardan biri kılıç yapım ustası, diğeri ise ressam. Onlar da burada kursiyerlerine eğitim vermektedirler" şeklinde konuştu.