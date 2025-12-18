Haberler

Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli ile çeşitli kültür varlıkları Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen tarihi eserlerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildiğini duyurdu. İade edilen eserler arasında bronz imparator heykeli ve Roma dönemine ait Demosthenes portresi gibi önemli parçalar bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarının New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, tarihi eserlerin ABD'den Türkiye'ye dönüş yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, "Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda bu toprakların mirası olan eserleri ana vatanına yeniden kavuşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası işbirliği içinde çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Ersoy, bu süreçte emeği geçen herkese, özellikle Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaçırılan tarih Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve ait olduğu topraklara kazandırılması yönünde yürütülen uluslararası çalışmalar yeni bir aşamaya ulaştı.

ABD'de yürütülen bilimsel ve hukuki süreçlerin ardından geçen hafta iadesi sağlanan tarihi eserler, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan ve aralarında farklı uygarlıklara ait nadir eserlerin yer aldığı kültür varlıkları, Türkiye'ye getirilerek muhafaza altına alındı. Eserlerin teslimiyle uzun süredir devam eden iade süreci fiilen tamamlanmış oldu.

Türkiye'ye getirilen eserler arasında Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerle birlikte Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı da yer alıyor.

Farklı dönem ve coğrafyalara ait bu eserler, Anadolu'nun çok katmanlı tarihine ışık tutan önemli örnekler arasında bulunuyor.

Eserlerin iadesi, yürütülen bilimsel incelemeler, köken araştırmaları ve hukuki süreçler sonucunda sağlandı. Süreçte, uluslararası kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldı.

18 Boubon kökenli eser Türkiye'ye kazandırıldı

Bu son iadeyle Boubon kökenli eserlerin Türkiye'ye kazandırılan toplam sayısı da 18'e ulaştı. Bunların 6'sının insan boyundan büyük tasarlanan anıtsal imparator heykelleri olduğu belirtildi.

Süreç, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldü.

California'da özel bir koleksiyonda bulunan eserin iadesine başlangıçta olumlu yaklaşmayan koleksiyoncu hakkında başlatılan tahkikata, Türkiye de görgü tanığı ifadeleri ve bilimsel raporlamalarla delil sağlayarak katkıda bulundu.

Eserin kaçak kazıyla Boubon Antik Kenti'nden çıkarıldığına ilişkin bu veriler, soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu ve koleksiyoncu hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Manhattan Bölge Savcılığına ve Türkiye'ye karşı hukuki girişimlerde bulunmaya çalışan koleksiyoncu, ortaya konan kanıtların caydırıcılığı sonucunda eseri savcılığa teslim ederek Türkiye'ye iadesini kabul etti.

Yapılan incelemeler, eserin 1960'lı yıllardaki kaçakçılık sürecine dahil olan tüm aktörleri de ortaya koydu.

Eserler gerekli konservasyon ve bilimsel çalışmaların ardından sunulacak

Eserlerin iadesi, Türkiye'nin kültür varlıklarının korunmasına yönelik uzun soluklu politikasının güncel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası müzeler ve ilgili kurumlarla yürütülen işbirliği sayesinde Anadolu kökenli eserlerin kökenlerine uygun şekilde değerlendirilmesi ve iadesi sağlanıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilen eserlerin, gerekli konservasyon ve bilimsel çalışmaların ardından kamuoyuyla buluşturulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
title