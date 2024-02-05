CHP Milletvekili Tanrıkulu: Devlet ve hükümet deprem yaralarını saramadı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Devlet, hükümet bu yaraları saramadı. Yaraların bir an evvel sarılmasında devletin, hükümetin çok daha etkin; muhalefetle işbirliği içinde bir çalışma ortaya koyması lazım. Maalesef Sayın Erdoğan da hükümet de bu anlayıştan çok uzak" dedi. Tanrıkulu'nun yayınladığı raporda ise "Cumhurbaşkanı depremden tam bir yıl önce 4 Şubat 2022'de, İskenderun'un 6 mahallesindeki bazı bölgeleri 'riskli alan' ilan eden kararı iptal etti… 21 yılda 11 imar affı çıkarıldı. AKP iktidarının 2018'de çıkardığı son afla, 6 milyon konut ve yapı kayıt belgesi aldı. Depremden etkilenen 10 kentte ise 294 bin 165 binanın imar affı kapsamında yasal koruma altına alındığı ortaya çıktı. Zamanında imar affının sorunları çözdüğünü anlatan Cumhurbaşkanının depremden sonra, Nisan ayında 'katalog suçlar kapsamına alacağız' dediğini unutmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Tanrıkulu'nun açıklaması şöyle:

"6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı belli değil. Önceki gün Bakan'ın açıkladığına göre, 130 bin kişinin öldüğü ifade ediliyor. Oysa resmi rakamlar 55 bin civarındaydı. 11 il büyük hasar gördü. Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Malatya'da, Urfa'da, Osmaniye'de, Kilis'te, Diyarbakır'da, Elazığ'da binlerce yurttaşımız; evsiz, yurtsuz kaldı.

Diyarbakır da depremden etkilendi. 409 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Binden fazla yurttaşımız ağır yaralandı. Binden fazla ağır hasarlı bina var. Yine binden fazla orta hasarlı bina var. Yine 5 binden fazla az hasarlı bina var. 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, Diyarbakır'da da maalesef yaralar sarılmadı. Esnafa kredi verildi fakat Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Urfa; yok sayıldı. Yüzlerce yurttaşımız konutsuz kaldı. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen; 6 bin konut yapılacağı ifade edilmişti. Bugüne kadar teslim edilen kontu yok.

Tabii ki Diyarbakır'daki hasar bir Hatay gibi değil, bir Maraş gibi değil, bir Adıyaman gibi değil, bir Malatya gibi değil. Ama yurttaşlarımız evsiz kaldılar. Maalesef ama maalesef; devlet, hükümet bu yaraları saramadı. Ben tekrar yaşamını yitiren herkese başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an evvel sarılması noktasında da devletin, hükümetin çok daha etkin; muhalefetle işbirliği için bir çalışma ortaya koyması lazım. Maalesef Sayın Erdoğan da hükümet de bu anlayıştan çok uzak."

Tanrıkulu, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verdi:

"Zamanında imar affının sorunları çözdüğünü anlatan Cumhurbaşkanının depremden sonra, Nisan ayında 'katalog suçlar kapsamına alacağız' dediğini unutmuyoruz… Depremi 'felakete' çeviren yoldaki bazı adımları örneklemek gerekirse:

Cumhurbaşkanı depremden tam bir yıl önce 4 Şubat 2022'de, İskenderun'un 6 mahallesindeki bazı bölgeleri 'riskli alan' ilan eden kararı iptal etti. AFAD'ın depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için 2022 yılında çıktığı 5 ihalenin çeşitli gerekçelerle iptal edildiği ortaya çıktı. İptal edilen ihalelerde sismometre, sismik sayısallaştırıcı, deprem gözlem istasyonu alınması planlanıyordu.

AFAD Raporuna göre, kurumun 2022 yılının ilk 6 ayında afete müdahale çalışmaları için yaptığı harcama, bir önceki yıla göre yüzde 93,96 oranında azaldı. AFAD, Van Depreminin ardında kurum aleyhine açılan ve kaybettiği davalar nedeniyle hak sahiplerine 14,4 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Raporda, tazminat ödemesi yapılacak bin 500 dava daha olduğu ve mahkeme süreci devam eden bin 100 dava dosyası bulunduğu belirtildi. Antakya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Farklı Yaşam Rende Sitesinde çöken binaların alt katlarındaki kolonların kesilmesi nedeniyle binanın müteahhidi tarafından yapılan suç duyurusuna takipsizlik verildiği ortaya çıktı.

Hatay Havalimanı için proje aşamasında Hava Kuvvetleri, bilirkişi ve mahkemenin 'yapılamaz' dediği ortaya çıktı. Depremlerde pisti kırılan Hatay Havalimanı'nın bilirkişi raporlarına, mahkeme kararlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının karşı görüşüne rağmen yapıldığı ortaya çıktı. İlk açılan davada deprem riskine dikkat çekilirken ikinci davada bu risk dile getirilmedi. Proje, tüm itirazlara rağmen iktidarın ısrarıyla yapıldı. Deprem ve öncesinde havalimanını iki kez su basmıştı.

Kahramanmaraş'ın depreme hazır olmadığı yönündeki AFAD Raporu basına yansıdı. Benzer bir raporun Hatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Utku Şahin tarafından 2020 yılında Hatay için de hazırlandığı belirlendi. Her iki raporda da kentlerin depreme hazır olmadığı, vatandaşların deprem tehlikesinden habersiz olduğu anlatılıyor. 21 yılda 11 imar affı çıkarıldı. AKP iktidarının 2018'de çıkardığı son afla, 6 milyon konut ve yapı kayıt belgesi aldı. Depremden etkilenen 10 kentte ise 294 bin 165 binanın imar affı kapsamında yasal koruma altına alındığı ortaya çıktı."