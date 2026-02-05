Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Bursa Şehir Hastanesi'ndeki taksi durağında 3 Şubat Salı günü saat 16.30 sıralarınad dehşet dolu dakikalar yaşandı. Her gün taksiyle Görükle mevkiinden hastaneye geldiği belirtilen S.B. (32) isimli kadın, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi.

TAKSİYE ALINMAYINCA ÖFKEDEN DELİ Y E DÖNDÜ

Taksi durağının kahyası, sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen S.B., durak önündeki ayaklı küllüğü alıp, camları kırdı. Kadına müdahale eden olmazken, olay ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taksi durağında 150 bin TL'lik zarar meydana geldiği bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

S.B. şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TAKSİ BENİ SEVMİYOR" DEDİ, SALDIRDI

Bu arada saldırının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, "Taksi beni sevmiyor" diyerek taksi durağına saldıran S.B.'nin, kendisini görüntüleyen duraktaki görevli ile şoförlere de hakaret ve küfürler ettiği görüldü.

"BAŞIMIZA GELEN, PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEZ"

S.B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, taksi durağı başkanı Mustafa Turan, "Başımıza gelen olay, pişmiş tavuğun başına gelmez. Hanımefendinin psikolojik sorunları var sanırım. Birdenbire bize, 'Siz beni sevmiyorsunuz' deyip, camımızı çerçevemizi indirdi. Boyalarımızı döktü. Biz de kadın olduğu için müdahale edemedik. Bize ağza alınmayacak küfürler etti. Durağımızda 150 bin liralık zarar var" dedi.

"BAYAN OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİK"

Durak başkan yardımcısı Adem Yılgın da "Bayan olduğu için müdahale edemedik. Suçlu durumuna düşmemek için, saygı çerçevesi içinde hiçbir müdahalede bulunmadık. Şu anda çok zor durumdayız. Durağımıza bayağı zarar verdi. Bilgisayarlarımıza saldırdı. Camlarımızı kırdı. Şimdi şoför arkadaşlar görevini yerine getiremiyor. Adreslere gidemiyoruz. Sistemden araçlarımıza bakamıyoruz" diye konuştu.