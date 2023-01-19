Taksi dolandırıcısı kamerada:  Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor

GAZİOSMANPAŞA'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor.

GAZİOSMANPAŞA'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor. Evden para alacağını söyleyerek ara sokak girişinde taksiciyi bekleten bu kişi, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor. Taksicilerin aynı yöntemle defalarca düştüğü tuzak güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de aynı noktada aynı kişi tarafından dolandırılıyor. Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını belirterek "Evden para alıp geleceğim" diyerek araçtan iniyor. Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı ise ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor.

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