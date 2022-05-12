Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi

KASTAMONU (DHA) - TRABZON'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada darbedildiğini öne süren Bulut, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi.

Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül'de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.