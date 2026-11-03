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Suudi Veliaht Prensi'nin Xi Jinping'e yazdığı mektup Beijing'de Wang Yi'ye iletildi

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Suudi Veliaht Prensi'nin Xi Jinping'e yazdığı mektup Beijing'de Wang Yi'ye iletildi
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Çinli diplomat Wang Yi, Beijing'de Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ayban ile görüştü. Ayban, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Xi Jinping'e yazdığı mektubu Wang'a iletti; Wang, Çin'in Ortadoğu diplomasisinde Suudi Arabistan'a öncelik verdiğini söyledi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed el-Ayban ile bir araya geldi.

Ayban, pazartesi günkü görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e hitaben yazdığı, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konuları ele alan mektubu Wang'a iletti.

Wang ise, Çin'in Ortadoğu diplomasisinde Suudi Arabistan ile ilişkilerine öncelik verdiğini belirtti. Wang, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin olumlu gelişimini sürdürdüğünü ve bölgede istikrar sağlayıcı bir güç haline geldiğini söyledi.

İki taraf, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, bölge ülkelerinin istişareler yoluyla bölge halklarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, bölgedeki karışıklıkların bir an önce sona ermesine ve kalıcı istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirten Wang, bu doğrultuda Suudi Arabistan dahil tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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