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Surları kana bulayan caninin odasında bulunan "Kukla" isimli kitap dikkat çekti

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İstanbul'da 2 genç kızı katledip surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in odasında çekilen fotoğraflardaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Raflarda yer alan ve 6 kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katilin bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirmesini konu alan "Kukla" isimli kitaba dikkat çeken uzmanlar Çelik'in bu kitaptan etkilenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Eyüpsultan'da kendi evinde önce Ayşenur Halil'i ardından Fatih'teki Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldüren 19 yaşındaki cani Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.

ODASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR SES GETİRDİ

Yaşanan vahşet Türkiye gündeminden düşmezken Semih Çelik'in odasında çekilen fotoğraflar da büyük ses getirdi. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

Surları kana bulayan caninin odasında bulunan 'Kukla' isimli kitap dikkat çekti

Öte yandan 19 yaşındaki katilin kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde" ve "İrade Eğitimi" isimli kitapların da olduğu görülürken rafta yer alan bir kitap ise uzmanların da ilgisini çekti.

Surları kana bulayan caninin odasında bulunan 'Kukla' isimli kitap dikkat çekti

RAFTA DURAN "KUKLA" İSİMLİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

6 kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katilin, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirmesini konu alan "Kukla" isimli kitabın, Semih Çelik'in işlediği cinayet biçimleriyle benzerlikler taşıdığı ifade edildi.

Surları kana bulayan caninin odasında bulunan 'Kukla' isimli kitap dikkat çekti

Uzmanlar sur canisinin "Kukla" isimli kitaptan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yaşanan gelişme sonrasında "Kukla" isimli kitabın konusu da merak konusu oldu.

"KUKLA" İSİMLİ KİTABIN KONUSU NEDİR?

Kitabın konusu şu ifadelerle özetleniyor: "6 kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının "Kukla" adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir. Katil, 6 kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir. Dahası, vakayı inceleyen Dedektif William Fawkes'un adı da listede son sıradadır.

Surları kana bulayan caninin odasında bulunan 'Kukla' isimli kitap dikkat çekti

Bir sonraki cinayet gerçekleşmeden katili yakalaması gereken Dedektif William Fawkes ve meslektaşı Dedektif Emily Baxter'ın omuzlarında şimdi çok büyük bir yük vardır: Fawkes ve Baxter katilin bir sonraki adımını hata yapmadan hesaplamaya çalışmalıdır. Ancak cinayetlerin ardında Fawkes'un karanlık geçmişinden izler bulunduğu fark edilince oyunun seyri tamamen değişir."

Surları kana bulayan caninin odasında bulunan
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Semih Çelik İstanbul Güncel Sur

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