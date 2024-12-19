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Büyük temizlik devam ediyor! Muhaliflerin son hamlesiyle teröristler iyice köşeye sıkıştı

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Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren birlikler, Rakka'nın doğusunda önemli bir aşama daha kaydetti. Bir taraftan Münbiç'i PKK/YPG'li teröristlerden temizleyen birlikler Ganim el-Ali köyünü de ele geçirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhaliflerden oluşan birlikler, bir taraftan terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Münbiç'te, Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer taraftan Rakka'nın doğusunda da adım adım ilerliyor.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'i işgal ettiği dönemde meskun mahal ve kırsalda açtığı tünellerdeki tehlikelerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için SMO'nun faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Öte yandan ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilen ve Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka da teröristlerden temizlenmeye başladı. Esad rejiminin devrilmesiyle kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı birlikler Rakka'nın doğusunda yer alan Ganim el-Ali köyünü de PKK/YPG'li teröristlerden temizledi.

Münbiç'i temizleyen birlikler Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere nefes aldırmıyor

SMO GÜÇLERİ, BÖLGEDE TEMİZLİK YAPIYOR

SMO güçleri, Tişrin Barajı tarafındaki arazilerde açılmış tünelleri ararken sivillerin zarar göreceği bomba tuzaklarını da etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin zaman zaman Fırat Nehri'nin doğusundan roket ve toplarla bölgeyi hedef alması nedeniyle de siviller, bazı köyleri boşaltmak zorunda kalıyor.

BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti. Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

Büyük temizlik devam ediyor! Muhaliflerin son hamlesiyle teröristler iyice köşeye sıkıştı
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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