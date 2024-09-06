Sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 20 çocuk, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde doyasıya eğlendikten sonra sünnet ettirildi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu sünnet şöleni, Mevlid-i Şerif ve Dua okunmak üzere Yenipınar Camiinde başladı. Yapılan duaların ardından sünnet olacak olan çocuklar için süslenen araçlar ile Abuzer El Gaffari Türbesi ziyaret edildi. Türbe ziyaretinin ardından çocuklar şehrin lunaparkına götürülerek doyasıya eğlendi. Lunaparkta eğlencenin tadını çıkaran çocuklar programın son durağı olan düğün salonuna geçerek burada çeşitli etkinliklere katıldı.

Oldukça eğlenen çocukların sünnet şölenine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, sünnet olacak olan çocuklar ile aileleri katıldı.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden sünnet olacak çocuğun babası Hazar Gezer, "Her şey çok güzel gidiyor. Allah herkesten razı olsun. Çok güzel bir program bizi çok güzel karşıladılar" dedi.

Sünnet olacak olan Hüseyin Çelebi, " Lunaparka gittik, çarpışan arabalara bindik. Gezdik, eğlendik çok güzel sürprizler oldu" şeklinde konuştu.

Burada konuşan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ise konuşmasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü olarak bugün Adıyaman ilimizdeki 20 çocuğumuzun sünnet törenindeyiz. Bu sünnet törenimiz bir şenlik havasında geçti Adıyaman'da. Öncelikle çocuklarımız için mevlit okuttuk, daha sonra Abuzer Gaffari Türbesi ziyareti, lunaparkta onlarla birlikte eğlendik, şehir turu konvoyumuzun ardından şuanda birlikte yemek yiyeceğimiz mekandayız. Vakıflar Genel Müdürlüğü Adıyaman'a Türkiye'de öncelikle önem verdiği illerden birisidir" sözlerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise konuşmasında, "Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vakıflar bölge müdürümüze de hassaten teşekkür ediyorum. Deprem öncesinde de sürekli diyaloğumuz olan Adıyaman'ımızı Adıyaman'dan daha iyi takip eden özellikle vakıflarımızın takibinde olan, vakıflarımıza emanet edilen bütün kazanımlarımızı, kültürel değerlerimizi gerçekten çok güzel şekilde idare ettiler. Deprem de çok büyük ilgisini ve gayretlerini gördük. Allah kendilerinden razı olsun. En sonunda da bu kadar güzel bir etkinlikte 20 çocuğumuzu Adıyamanlı çocuğumuzu yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı, desteğe muhtaç çocuklarımızı takibe alıp sünnet etkinliği adı altında gezdirdiler, eğlendirdiler, hediyelerle gerçekten coşturdular. ve geleceğe ilişkinde gerçekten umut oluşturdular" diye konuştu.