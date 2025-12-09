14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşadığı evden akşam saatlerinde çıkan 14 yaşındaki Z.V., geri dönmeyince ailesi mahallede arama yapmaya başladı.

YAKINLARI 'TACİZ' İDDİASIYLA ARKADAŞININ AİLESİNE SALDIRDI

Genç kızın bir erkekle görüldüğünü öğrenen aile, kızlarının tacize uğradığını öne sürerek şüphelinin evine gidip ailesi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tekme yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Taraflar arasındaki kavgayı ayıran polis, Z.V.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Z.V., burada verdiği ifadede tacize uğramadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.