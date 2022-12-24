İstanbul'da mide bulandıran olay! At keserken suçüstü yakalandılar

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise, imha edildi.