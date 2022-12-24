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İstanbul'da mide bulandıran olay! At keserken suçüstü yakalandılar

Güncel Haberler

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise, imha edildi.

23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşanan olayda boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

ATI KESİP ETLERİNİ ÇUVALA DOLDURDULAR

İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

Sultangazi'de at keserken yakalandılar

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

İşte o ana ilişkin kareler;

Sultangazi'de at keserken yakalandılar

Sultangazi'de at keserken yakalandılar

Sultangazi'de at keserken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Zabıta 3. Sayfa Güncel Haberler

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