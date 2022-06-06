Sudan'da "sokak manikürcüleri" hala tercih ediliyor - Haberler

Sudan'da geleneksel yöntemlerle sokaklarda el ve ayak bakımı hizmeti veren "tırnak kesiciler" başkent Hartum ve birçok şehirde varlığını sürdürüyor.

Hartum'un "Suk'ul Arabi" çarşısında, 22 yıldır, birkaç meslektaşıyla müdavimi olan müşterilerinin el ve ayak bakımını yapan 50 yaşındaki Sudanlı Muddessir Muhammed El Hac, günlük ortalama 15 dolar kazanıyor.

Hac, yağ ile yumuşattığı tırnaklardaki fazlalıkları aldıktan sonra tırnak ucunu törpülüyor, tırnakların üzerini ölü kabuklardan arındırıyor, dezenfektan sürerek bakımı sonlandırıyor.

Ustalarından öğrendiği işini severek yaptığını, eşi, 3 çocuğu, anne ve babasının geçimini bu işten sağladığını belirten Hac, "Bazen az bazen çok, hamdolsun nasibimizi kazanıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Eskiden 20'den fazla kişi aynı yerde çalışıyorduk ancak bu sayı şimdilerde oldukça azaldı. Ustalarımız ya yaşlandı ya da bu dünyadan göçtü gitti. Bu işi artık bizler sürdürüyoruz." dedi.

Sudan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Çad, Nijerya, Kamerun gibi Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bu mesleğin yaşatıldığını söyleyen Hac, "Oteller ve güzellik salonlarında yapılan manikür ve pedikür işini sokaklarda yapıyoruz aslında. Aynı işi onlar farklı şekilde yapıyorlar. Onlar modern aletler kullanırken biz demircilerimizin dövdüğü yerel üretim makaslarla bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Özel durumu olanlar tercih ediyor

Sabit müşterileri olduğunu ve bugüne kadar bulaşıcı hastalık gibi şikayetlerle karşılaşmadıklarını belirten Hac, şunları söyledi:

"Bir tabure, dezenfektan, makas ve törpümüz var. Hepsi bu kadar. Bugüne kadar müşterilerimizden hastalık şikayetiyle gelen olmadı. Kendi tırnaklarımızı da aynı aletlerle aynı şekilde kesiyoruz. Bazıları vakti müsait olmadığı için bazıları da doğru şekilde kesemediklerinden bize geliyorlar. Göbekliler de ayaklarına ulaşamadığı için tırnaklarını bize kestiriyor. Şeker hastaları da bizi tercih ediyor. Bu işin ustasıyız. Yaralamadan konforlu bir hizmet sunuyoruz. Tırnak batması şikayeti olanları ameliyata gerek kalmadan yavaş yavaş o sıkıntıdan kurtarıyoruz."

"Koşuşturmacadan evde tırnak kesmeye vakit bulamıyorum"

Müşterilerden iş insanı Elmuiz Meczub Halife, "Gençliğimden beri, 2002 yılından bu yana tırnaklarımı burada kestiriyorum. Sudan halkı şahsi temizliğine özen gösterir. Tırnak temizlik demektir. Temizlik de imandan gelir. Hayatın koşturmacasından ve işlerimden oturup da evde tırnak kesmeye vakit bulamıyorum. Tırnak kesicilere haftada bir gün mutlaka gelirim. Bazı zamanlar da yoğunluktan yer bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hijyen konusunda endişesi olmadığını belirten Halife, "Bazıları AIDS, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklardan korkuyor ama sağ olsun ustalarımız, temizlik ve hijyene dikkat ediyor. Her kesimden sonra tırnakları ve malzemeleri dezenfekte ediyor. Korkulacak bir şey yok yani. Ayak tırnaklarını kesmek biraz zor, ustalık istiyor. Tek boş zamanım cuma, onu da tamamen ailemle ve ibadetle geçirmek istiyorum o yüzden evde kesmiyorum." diye konuştu.