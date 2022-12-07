Karısını cami odasında başka kadınla aldattığı iddia edilen imam sessizliğini bozdu

Karabük'te görevli olduğu caminin imam odasında eşi tarafından başka bir kadınla çıplak halde basıldığı iddia edilen İmam Yusuf Ziya S., ilk kez konuştu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan İmam Yusuf. Ziya S., kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek, "Aslında bahsi geçen olay tamamen ailesel bir mevzudan ibarettir" dedi.

Karabük'e bağlı Sipahiler Köyü Camii'nde üç yıldır imam olan Yusuf Ziya S. ile ilgili eşinin ortaya attığı iddia gündeme oturdu. İmam olan kocasının camiden uzun süre gelmemesinden şüphelenen 23 yaşındaki karısı A.S., 10 Kasım 2022 günü camiye gitti. Bir çocuk annesi kadın camideki bir odada eşiyle birlikte yarı çıplak halde bulunan bir kadın olduğunu gördü.

"İÇERİDEN TOPARLANMA SESLERİ GELDİ"

Olaydan sonra çıkan arbedeye jandarmaya müdahale ederken, A.S., ifadesinde, "Eşim Yusuf Ziya S.'nin imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım'da camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içeriden toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. 'Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"KADINA TOKAT ATTIM"

Annesinin de camiye geldiğini belirten A.S. jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi: "Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı. Ben tekrar kalkarak kıza doğru yöneldim. Annem beni fırlattığını görünce eşimi durdurmak için hareket edince annemi de odanın içerisine fırlattı bu sırada annem çocuğumun üzerine devrilecekti. Odada yatak, yemek ve içmek için muhtelif mutfak malzemeleri ve kişisel bakım eşyaları olduğunu gördüm. Aramızda yaşanan bu durumu konuşmaya çalışınca anlaşamadık ve tekrar bir arbede yaşandı. Bu sırada annem bağırarak dışarı çıkmaya çalıştı fakat eşim engellemeye çalıştı. Annem dışarı çıktı fakat yine annem ve eşim arasında arbede yaşandı. Ben de 'İntihar etmeye gidiyorum' diye bağırdım ve evime doğru gitmeye başladım. O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya S.'dan şikayetçi ve davacıyım."

"GÖREVİME SAYGILI VE SADIK BİR DİN ADAMIYIM"

Skandal olayın ardından iddiaların hedefindeki İmam Yusuf Ziya S. ilk kez konuştu. Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yusuf Ziya S., kendisine iftira atılıp komplo kurulduğunu iddia etti. Yusuf Ziya S., "Bana bu aciz iftirayı atan zannımca ya benimsin ya rezilsin embesilliğini kendisine düstur edinmiş sıkıntılı kimselerdir. Ben ilahiyat fakültesi ve adalet mezunu, ne yaptığını bilen, çevreme, görevime saygılı ve sadık bir din adamıyım" ifadelerini kullandı.

"BANA İFTİRA ATTILAR"

Olaydan altı gün önce kayınpederinin kendisine tehdit mesajı attığını söyleyen Yusuf Ziya S., "Aslında bahsi geçen olay tamamen ailesel bir mevzudan ibarettir. Nihat K.'nın olaydan 6 gün önce bana attığı tehdit mesajı, bana iftira atanların niyetini ve olayın iftiradan ibaret olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bahsi geçen olayda basılma, ahlaksızlık gibi bir durum olmadığını bana iftira atan tarafın boşanma davası dilekçesinde alenen görebilirsiniz. İkinci evlilik konusu ve imam nikahı hakkımdaki bilgileri saklı tutarım" dedi.

WHATSAPP MESAJLARI YAYINLANDI

Öte yandan haberde Yusuf Ziya S.'nin kayınpederi Nihat K. ile WhatsApp mesajlaşmalarına da yer verildi. Mesajlaşmada şu ifadeler yer aldı:

Kayınpeder: Selamün aleyküm Yusuf. Ben sana ben bu kızı hafız imam diye vermiştim. Hafızlıktan, imamlıktan para kazanman bundan sonra senin için bitebilir. Kariyerinin hepsinin içine ettin. Düşün zinakar hafız imam medyada. Savcılığa suç duyurusu müftülüğe yapıldığını düşün. Hafız olmasa idin ben sana kızımı vermezdim.

İmam: Aleykümselam baba. Sana saygım ve sevgim sonsuzdur. Ama ben hiç zina yapmadım.