Sputnik Türkiye Bürolarında Grev Başladı... Tgs Başkanı Durmuş: "Bu Grev Türkiye'de Güvencesiz ve Düşük Ücretle Çalışan Tüm Gazetecilerin Grevidir"

Uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve bu arada 24 gazetecinin de işine son verilmesi üzerine bugün greve çıktı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Bu grev, Türkiye’de güvencesiz ve düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir. Bugün buraya grev pankartımızı asıyoruz. 24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman bu grev pankartı inecek" dedi.

EDDA SÖNMEZ

Uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve bu arada 24 gazetecinin de işine son verilmesi üzerine bugün greve çıktı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Bu grev, Türkiye'de güvencesiz ve düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir. Bugün buraya grev pankartımızı asıyoruz. 24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman bu grev pankartı inecek" dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkardı. Sputnik Türkiye'nin İstanbul bürosunun bulunduğu Süzer Plaza'nın önünde işten çıkarmaları protesto eden TGS, alınan grev kararına başladıklarını bugün duyurdu.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"BUGÜN SPUTNİK'TE GREVİMİZE BAŞLIYORUZ: Tüm iyi niyetimize, çözüm odaklı yaklaşımlarımıza rağmen işverenin hukuk dışı uygulamaları, çözümsüzlük dayatmaları nedeniyle bugün Sputnik'te grevimize başlıyoruz. Sputnik Türkiye İrtibat Bürosu'nda aylardır üyelerimizin haklarını alabilmek için mücadele ediyoruz. İşveren temsilcileri ile 10'a yakın görüşme yaptık. Niyetimiz, üyelerimizin yaşam koşullarını biraz daha iyileştirmek oldu. Buna rağmen işveren çözümsüzlük dayattı ve 24 üyemizi işten attı. Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Aldığımız ücretler ile ayın ortasını getiremiyoruz. Buna rağmen ücret zammı konusunda Sputnik işvereni, tüm görüşmeler boyunca bir teklif dahi vermedi. İşte, biz bugün bu yok sayan anlayışa karşı grevdeyiz.

İŞVEREN TEMSİLCİLERİ KANUNLARIMIZI VE ANAYASAMIZI ÇİĞNEDİ: Yıllardır maruz kaldıkları düşük ücret politikasına dur diyen Sputnik çalışanları sendikamıza üye oldu. Tek amaçları, verdikleri gayret ve emeğin karşılığında daha iyi bir ücret almak. Bu doğal, iyi ve yasal olan niyete karşılık işveren temsilcileri aylarca süren oyalamanın ardından kanunlarımızı ve Anayasamızı çiğnedi. İşyerinde kurdukları ikna odaları ile sendikasızlaştırma operasyonuna başladı. Denedikleri her yol başarısızlıkla sonuçlandı. Sputnik Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımızın birliğini bozamadılar. Son çare, aralarında işyeri temsilcimiz de olan 24 üyemizi işten attılar. Böylece sendikalaşmayı bitireceklerini sandılar. Ama gelin görün ki yine buradayız. İşten atılan üyelerimizle buradayız! Bu şekilde korkutmayı amaçladıkları üyelerimizle buradayız!

BU KANUNSUZ EYLEMLERİNİZE DEVAM EDERSENİZ BU ÜLKEDE YASALARIN OLDUĞUNU, YAPTIĞINIZIN SUÇ OLDUĞUNU ÇOK YAKINDA GÖRECEKSİNİZ: İçeride kalanlar ise işveren temsilcileri, yöneticiler ve ne yazık ki mesleki dayanışmanın önemini henüz bilmeyen çalışanlar. İşveren temsilcileri ve yöneticileri size sesleniyorum! Eğer bu kanunsuz eylemlerinize devam ederseniz bu ülkede yasaların olduğunu, yaptığınızın suç olduğunu çok yakında göreceksiniz. Çalışmaya devam edenlere sesleniyorum! Size ne verildi ya da teklif edildiyse bu grevi kırmak içindir.

MOSKOVA'DA İŞE ALINAN TÜRKİYE VATANDAŞI MESLEKTAŞLARIMA SESLENİYORUM, GREV KIRICISI OLMAYIN: Türkiye vatandaşı meslektaşlarıma sesleniyorum. Türkiye ile ilgili haber yapmayın, grev kırıcısı olmayın. Yeriniz, işçi sınıfının, grevdeki arkadaşlarınızın yanıdır. Hiçbir makam ya da para, mesleki dayanışmadan kıymetli değildir. Ayrıca buradan kadrolu olmayıp program yapan meslektaşlarıma sesleniyorum. Program yapmayın, grev kırıcı olmayın. Bu ne ahlaka ne yasaya ne de meslek ilkelerine sığar. Bu grevi kırmak için Moskova'da işe alınan Türkiye vatandaşı meslektaşlarıma sesleniyorum! Türkiye ile ilgili haber yapmayın, grev kırıcısı olmayın. Dayanışmaya elbet sizin de ihtiyacınız olur. Yeriniz, grevdeki meslektaşlarınızın yanıdır.

BU GREV TÜRKİYE'DE GÜVENCESİZ VE DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞAN TÜM GAZETECİLERİN GREVİDİR: Son olarak Sputnik dinleyici ve okurlarına sesleniyorum: Yıllardır sizlere bu kaliteli işleri yapan gazetecileri yalnız bırakmayın, dayanışma gösterin. Bu gazeteciler sizlere yeniden kaliteli haberlerin ulaşmasını sağlayacak olanlardır. Bu uyarıları yapıyoruz diye kimse yanlış anlamasın. Moralimiz de inancımız da güçlü! Sputnik'i Sputnik yapanların tamamı burada. Bu grevin başarıyla sonuçlanacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu grev Türkiye'de güvencesiz ve düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir. Bugün buraya grev pankartımızı asıyoruz. 24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman bu grev pankartı inecek. Kazanacağız, çünkü haklıyız."