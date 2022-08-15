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Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde  Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu. Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Osmaniye Piyade Güncel Haberler

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