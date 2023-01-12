Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik "Haddinizi bilin" çıkışına tepki: Bu hakaret kabul edilemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği konuşmaya alkış tutan komutanlara "Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret kabul edilemezdir. Milletimizin sevgilisi olan TSK'ya yapılan bu değerlendirmeleri yapanların kendilerine aynen iade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde muhalefete yönelik eleştirilerine Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının alkış tutması gündeme bomba gibi düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOMUTANLARA: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Dün partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini alkış tutan komutanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

SOYLU : YAPTIĞI HAKARET MİLLETİMİZİ İNCİTMİŞTİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik sözlerine tepki gecikmedi. Bakan Soylu, "Ana muhalefet partisi genel başkanının Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine yaptığı hakaret hakikaten milletimizi incitmiştir, bizleri incitmiştir. Ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret kabul edilemezdir. Ya kişisel bir ruh sağlığı problemi vardır ya da obüslerin ortaya koyduğu gelişmişlikten ve Tsk'nın envanterine girmesinden kaynaklanan bir nevi hazımsızlığın sözlüğü vardır.

"BU DEĞERLENDİRMELERİ YAPANLARIN KENDİLERİNE AYNEN İADE EDİYORUZ"

Bu kadar açık ve nettir. Bizim ordumuz şanlı bir ordudur. Ve bugün dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı tarihimizi bütün geleneklerimizi hem Tsk'nın şanına, görev bilinci ve anlayışına, hem de Türk milletinin ahlak ve karakterine göre yürütmektedir. Onun için burada bu değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Yok sayıyoruz. Milletimizin sevgilisi olan Tsk'ya yapılan bu değerlendirmeleri yapanların kendilerine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Önceki gün katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen TSK komutanları tarafından alkışlandı. O anlar kameralara da yansıdı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili muhalefet cephesinden ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmanın TSK komutanları tarafından alkışlanmasına tepki gösteren Özkoç, "Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz?" dedi.