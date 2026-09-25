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Soprano Ceylan Mira Balcı, ozan eserlerini opera sanatıyla Ankara'da seslendirdi

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Soprano Ceylan Mira Balcı, ozan eserlerini opera sanatıyla Ankara'da seslendirdi
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Soprano Ceylan Mira Balcı, halk ozanlarının eserlerini opera sanatıyla yorumladığı konserle Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserde Neşet Ertaş'ın vefat yıl dönümü nedeniyle 'Neredesin Sen'in yer aldığı belirtildi.

Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı, halk ozanlarının eserlerini opera sanatıyla buluşturduğu "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" konseriyle Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle bir araya geldi.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilen konserde, Anadolu'nun köklü aşıklık geleneğini yansıtan eserler, Balcı'nın yorumuyla seslendirildi.

Anadolu Opera Derneği tarafından hayata geçirilen "Opera Anadolu'da" projesi kapsamında düzenlenen konserde, halk müziğinin geleneksel ezgileri opera sanatının vokal teknikleriyle yeniden yorumlanarak dinleyicilere sunuldu.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balcı, Anadolu Opera Derneği çatısı altında uzun zamandır Anadolu'nun köylerini gezerek, "Opera Anadolu'da" köy konserlerini gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların ardından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentli sanatseverlerle buluştuklarını söyledi.

Ankara'ya özel repertuvar hazırlandı

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gittikleri her şehre özgü repertuvar oluşturduklarını anlatan Balcı, eser seçiminde bölgelerin halk kültürünü, folklorik ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Ankara konseri için de özel bir repertuvar hazırladıklarını dile getiren Balcı, "Aşık Veysel'den Yunus Emre'ye, Karacaoğlan'dan Erzurumlu Emrah'a kadar uzanan uzun bir aşıklar ve ozanlar listemiz var. Bunlardan en özel eserleri seçiyoruz." dedi.

Konserin Neşet Ertaş'ın vefat yıl dönümüne denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını aktaran Balcı, "Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Kırşehir'in, Türkiye'nin, Anadolu topraklarının yetiştirdiği önemli bir ozanımız. Ona ithafen de çok özel bir eser 'Neredesin Sen'i seslendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve huzurevi sakinleri de konsere eşlik etti

Konserin farklı kuşakları bir araya getirdiğini vurgulayan Balcı, sevgi evlerinde kalan çocukların, huzurevi sakinlerinin ve projeye gönüllü katılan okul korolarının da programda yer aldığını anlattı.

Balcı, konserde türkülerin hikayelerinin de dinleyicilerle paylaşıldığını, "Türkülerimizin hikayesini anlatan bir anlatıcımız var. O, türkülerimizin hikayesini anlatıyor, ardından eserlerimiz seslendiriliyor. Bugün Ankara'da bize özel, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun değerli sanatçıları da bize eşlik edecek. Çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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