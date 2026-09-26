Haberler

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 1'de Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İtalya'nın sıradaki rakibi Türkiye, Belçika'nın ise Fransa olacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Baştan sona iyi oynayan konuk ekip Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ve 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

LUKAKU YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

SIRADAKİ RAKİP TÜRKİYE

Grubun bir sonraki maç haftasında Belçika, sahasında Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise A Milli Takımımız ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Yangını söndürdü, vakit daralınca itfaiye aracının üstünde namaz kıldı

"İman varsa imkan vardır" dedirten görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcı Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istedi! Mütalaada marketlerden 8,7 milyon liralık menfaat iddiası

Tanju Özcan için 217 yıl istendi! Marketler tek tek sayıldı
Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlık

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e büyük saygısızlık
Kadın trafik polisi arızalanan midibüsü tek başına itti

Adeta süper kahraman! Arızalanan aracı tek başına itene bakın
Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

Kötü haber TFF'den geldi!
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü! 18 yaşındaki genç tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım! İzleme komisyonu kurulacak
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak

Ömer Koç'tan Batı'ya tarihi eleştiri: Bunun çok vahim sonuçları olacak