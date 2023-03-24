Son Dakika: Yeniden Görülen Balyoz Davası'nda karar çıktı! İşte Çetin Doğan dahil 7 sanık için verilen ceza
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Son dakika: Balyoz davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme diğer 5 sanığı ise, 5 yıl 10 ay ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava ise düşürüldü.
Balyoz davasında haklarında verilen beraat kararlarını bozulmasının ardından aralarında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme verdiği kararda, Çetin Doğan'ı, "suç için anlaşma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
5 SANIK İÇİN 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme diğer sanıklar Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ı ise 5 yıl 10 ay ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava ise düşürüldü.