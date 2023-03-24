Son Dakika: Yeniden Görülen Balyoz Davası'nda karar çıktı! İşte Çetin Doğan dahil 7 sanık için verilen ceza

Son dakika: Balyoz davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme diğer 5 sanığı ise, 5 yıl 10 ay ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava ise düşürüldü.