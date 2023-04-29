Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim

Son dakika: TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Avcı asil, Atasever yedek olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacaklar" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada uzaya gönderilecek 2 ismin belirlendiğini duyurdu.

"1 YEDEK, 1 ASİL YOLCU TESPİT ETTİK"

Cumhurbaşkanı, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir. 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi." dedi.

"14 GÜN KALACAK"

Kürsüye gelen 2 ismi tanıtan Erdoğan, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever." ifadelerini kullandı.