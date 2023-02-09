Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlama çağrısında bulundu

Son dakika! TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye'de birçok ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlama çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, milletvekillerine birer maaşlarını AFAD'a bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.

"3 MAAŞIMI BAĞIŞLAMIŞ BULUNUYORUM"

Şentop açıklamasında şu sözleri kullandı: "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sebebiyle Aziz Milletimizin her bir ferdinin yardımlaşma konusunda seferberlik ruhuyla gösterdiği gayret ve fedakârlıklar, her türlü övgüyü hak etmektedir. Depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her bir vatandaşımıza şükranlarıma sunuyorum. Bu kapsamda bütün milletvekillerimizin de deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancım tamdır. Bununla birlikte sembolik bir adım olarak, her bir milletvekilimizin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de, bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum.

"SEMBOLİK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINA İNANIYORUM"

Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına; siyasi parti gruplarımızın birlikte imza attıkları 7.2.2023 tarihli bildiride geçen 'Milletimizin yanında ve hizmetinde olma' iradesini somutlaştıracak sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kere daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum."

AK PARTİ DESTEK VERDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler." ifadesine yer verildi.

CHP VE İYİ PARTİ VEKİLLERİ DE BAĞIŞ YAPACAK

CHP'den yapılan açıklamada ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır" dedi.