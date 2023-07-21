Son Dakika! Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya: Yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyoruz

Son dakika! Geçtiğimiz hafta Ukrayna ile sürdürdüğü Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda "Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı. Yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyoruz." denildi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde savaş bölgesindeki tahılın dünyaya dağıtılması için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından tek taraflı bitirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafından bu karara yönelik yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı. Yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyoruz."

KIRIM KÖPRÜSÜ BOMBALANMIŞTI

Rusya, 'Kırım Köprüsü' olarak da bilinen Kerç Köprüsü'nde hasara yol açan olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve saldırının Ukrayna özel timleri tarafından düzenlendiğini iddia etmişti.

İLK İMZA 2022 YILINDA ATILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

"ANLAŞMANIN RUSYA İLE İLGİLİ KISMI YERİNE GETİRİLMEDİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı "derin üzüntüyle" karşıladığını belirterek, Rusya'nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır." açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRECEK

Erdoğan da son açıklamasında konuyla ilgili şunları söylemişti: "Biz, şu anda Rusya ile ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Gerek Dışişleri Bakanım Hakan Bey gerek MİT Başkanım İbrahim Bey görüşmelerini devam ettiriyorlar. Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyareti ile inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana.

"GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir. Karadeniz Tahıl Girişimi ile dünya piyasalarına 33 milyondan fazla tahılın sevkini sağladık. Küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtik.

Sonuçları itibariyle bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır. Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız."