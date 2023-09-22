Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."