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Son Dakika: Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı! 5 polis ile 3 askerimiz yaralandı

Son dakika: Suriye'de MİT ve TSK'nın art arda başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan PKK/YPG terör örgütü, Tel Rıfat kırsalındaki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi. Çok namlulu roketatar saldırısında 5 polis ile 3 asker yaralandı. Saldırının ardından PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve roketatarlar ile ateş altına alındı.