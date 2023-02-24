Son Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, asrın felaketinde Sivas'ın Gürün ilçesinin de hasar aldığını belirterek afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Dünkü gelişmenin ardından Gürün'da saat 20.19 itibarıyla bir deprem meydana geldi.

AFAD 4.7 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5,3 kilometre olarak belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

DÜN DE HATAY SALLANMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da dün 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kentte büyük paniğe neden olan sarsıntıda herhangi yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu gerçekleşmemişti.

HASARLI BİNALARA GİRİŞ YASAKLANDI

Hatay'da 20 Şubat tarihinde iki deprem daha meydana gelmişti. 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 294 kişi de yaralanmıştı. Bazı vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için girdiği binaların enkazında kalmıştı. Bu gelişme sonrası afet bölgesinde hasarlı binalara giriş yasaklanmıştı.