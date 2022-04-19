Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu bir üsteğmen şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 17 Nisan gecesi itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Ancak Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nden gece yarısı acı haber geldi.

KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde EYP patlaması sonucu Üsteğmen Ömer Delibaş yaralandı. Üsteğmen Delibaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş'ın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Bakanlıktan yapılan bu sabah açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

"4 SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANDI"

Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."