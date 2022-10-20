Son Dakika! MSB'den "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına yanıt: Bu tür mühimmatlar envanterimizde bulunmamaktadır

Son dakika! Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldığı canlı yayında TSK'nın girdiği çatışmalarda kimyasal silah kullandığını iddia etti. Fincancı'nın yaptığı açıklama büyük tepki çekerken, MSB'den iddialara yanıt geldi. Açıklamada, "Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Dezenformasyon çabaları çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütünün beyhude çırpınışlarıdır." denildi.