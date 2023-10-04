Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Güler'den 5. kara harekatı sinyali: Terör örgütünün tüm tesis ve faaliyetleri bundan sonra meşru hedefimizdir

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'daki bombalı terör saldırısında yaralanan polislere ve Kayseri'de şehit edilen veterinere ilişkin konuşan Bakan Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetleri bundan sonra meşru hedefimizdir." diyen Bakan Güler'in dikkat çeken çıkışı, akıllara "Suriye'nin kuzeyine 5. kara harekatı mı geliyor?" sorusunu getirdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da İçişleri Bakanlığının önünde gerçekleşen bombalı terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler, "Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hâle getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri'de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TESİS VE FAALİYETLERİ MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor. İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi." diyen Bakan Güler, "Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombalamıştı. Harekatta 36 terör hedefi imha edilmiş ve çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirilmişti.