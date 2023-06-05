Son Dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'deki, en dikkat çeken isimlerden birisi de Hakan Fidan oldu. 27 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

YENİ MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN

Hakan Fidan'ın ardından MİT'in başına geçecek isim merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atandığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadelerine yer verildi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

İbrahim Kalın, MİT Başkanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcık'ın "İstanbul: Bir İslâm Şehri" adlı makalesini Türkçeye çevirdi.

2020'DE PROFESÖR OLDU

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞI YAPTI

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürüttü. Kalın, MİT Başkanı olarak atandı. İbrahim Kalın, evli ve 3 çocuk babasıdır.