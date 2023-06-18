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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği şehirlerden olan Malatya, sarsılmaya devam ediyor.

MALATYA 4.6 İLE SALLANDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Söğütlü Pütürge olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğünü 4.5 olarak 4.5 olarak veren Kandilli, derinliğin 9.2 olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kahramanmaraş Pütürge Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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