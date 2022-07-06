Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldüren şahıs intihar etti

Bugün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

HASTANE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.