Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldüren şahıs intihar etti - Haberler

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Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldüren şahıs intihar etti

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, olayın hemen ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Ameliyata alınan iki şahıs da hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Şehir Hastanesi Konya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

Dizar Tokkaş:

Doktora kurşun yağdırmak nedir ya. Nasıl insan bunlar. Bu kadar mı eğitimsiz bu toplum

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Atilla bolat:

Güvenlik girişi olsun dedektör le girişte aransin bu avmlerde bile var hastane de niye yok

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Murat ÖREN:

Devletin doktorundan ne istedin. Görev başındaki insanı öldürmeye kalkmak nedir ya. Millet iyice kafayı yemiş. Doktor kardeşimizi Allah ailesine sevdiklerine bağışlasın. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Ne manyaklar psikopatlar türedi yahu...

Cevap Yaz 11 40 Yayından Kaldır
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