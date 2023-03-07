Son Dakika: Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Son dakika: Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölge, 6 dakika sonra ise 4.3 ile sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Aynı bölge, depremden 6 dakika sonra bu kez de 4.3 ile sallandı.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saat 14.48'de de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.