Son Dakika: Deprem sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 ili vuran depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, evlerinden olan vatandaşlar başla illere göç etmek zorunda kaldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Depremzedelerin göçü nedeniyle Mersin, Konya ve Ankara gibi illerde ev fiyatları ve kiralarda fahiş artışlar meydana geldi. Ankara'da son 20 günde konut satışı ve kira bedellerinde ciddi artışlar yaşandığı tespit edilince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fahiş artış yapan ev sahiplerinin tespiti için talimat verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."

"İKİNCİ BİR AFET YAŞATMANIN GEREĞİ YOK"

Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Fahiş kira artışları deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın karakollardan 112'ye kadar, savcılıklarımızdan her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. 'Kiracıyım oturuyorum, sen çıkacaksın'... İnsanlara ikinci bir deprem yaşatmanın, afeti yaşatmanın gereği yok. Hukuk devletiyiz müracaat eder çıkarmak ister. Çıkarmaya da mahkeme karar veriyorsa çıkartır ama böyle bir şeyi istemek kiracıdan doğru bir yaklaşım değildir. Fahiş kira artışları doğru bir şey değildir. Kiracıyı çıkarmak doğru bir şey değildir. Zor durumdan istifade etmek isteyene izin vermeyeceğiz."