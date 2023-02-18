Son Dakika: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi

Son dakika: 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. İki büyük depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı. İki büyük depremin ardından bölgede çok sayıda şiddetli artçılar yaşanırken, bir korkutan haber daha geldi.

KAHRAMANMARAŞ BU SEFER 5.1 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.31'de yaşanan depremin yerin 12.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

VATANDAŞLAR, BÜYÜK KORKU YAŞADI

İki büyük depremin şokunu atlatamayan Kahramanmaraş'ta insanlar büyük korku yaşadı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi. Deprem yaklaşık 10 saniye sürdü.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.3

Öte yandan depremin merkez üssünü Yağmurlu-Göksun olarak duyuran Kandilli Rasathanesi ise, büyüklüğün 5.3 olduğunu belirtti. Ayrıca, Kandilli depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğunu söyledi.

"AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

Öte yandan AFAD Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Davut Şahin, deprem bölgesinde ağır hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Şahin, şunları söyledi: "Bu aşamada binalarla ilgili ciddi tehditler ve tehlikeler var. Vatandaşlarımızdan binalardan bir süre uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

"BİNALAR YAŞANAN BİR ARTÇIDA YIKILABİLİRLER"

Bir süre daha binalardan uzak durulması gerekiyor. Bu binalar hasar görmese bile yaşanan bir artçıda yıkılabilirler. Yıkılmasa dahi binanın birtakım bölümleri düşmesi sonucu zarar alabilirsiniz. O yüzden binalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir çalışması var. Onlar da binaları 'girilebilir', 'girilemez' ya da 'kısıtlı girilebilir' şeklinde ayırıyor. Bu ayrıma dikkat ederek bakanlığımız ile koordineli onların yönlendirmesiyle hareket ederlerse doğru olur. Kendilerini tehlikeye atmamış olurlar.

"ARTÇI SARSINTILARIN NE GETİRECEĞİ BİLİNMEZ"

Artçı sarsıntıların ne getireceği, nasıl bir tehlike doğuracağı gerçekten bilinmez. Binalarının hasar görmediğini düşünseler dahi bu aşamada lütfen binalardan uzak dursunlar."