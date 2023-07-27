Son Dakika: İzmir'in Kınık ilçesindeki yangın kontrol altında! Antalya ve Çanakkale için mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'ın Kınık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bu haber sonrası gözler 4 gündür alevlere teslim olan Antalya'nın Kemer ilçesi ile dün geceden beri ormanların yandığı Çanakkale'ye çevrildi.

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN TAMAMI SONA ERDİ

İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Bunun ardından Bakan Yumaklı bir diğer güzel haberi de vererek, "Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ÇANAKKALE'DE SON DURUM İÇLER ACISI

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı. Öte yandan, yaklaşık 9 saattir süren yangında son durum havadan dron ile görüntülendi.

KEMER YANGININDA 4. GÜN

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yangının başlamasından 8 dakika sonra teşkilatımız hava araçlarıyla ve karadan gelen arazözlerle olay yerine intikal etmiş, bu saat itibariyle gece görüş helikopterleriyle havadan müdahale devam etmiştir. Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikle kısa bir vadi arasına sıkıştırılmış, hava araçlarıyla da bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini yangının başladığı saat itibariyle tehdit eden bir şey yoktur. Can kaybı çok şükür yoktur.

"YANGIN VADİ VE KANYONDA DEVAM EDİYOR"

Biliyorsunuz dün itibariyle ülkemizin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve bunlar da kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Buradaki yangın hala için için vadilerde devam etmekte, kara araçlarımız belirli mesafede ancak ulaşabilmiştir. Bu yangınların önemli bir kısmı insanımızın ihmalinden kaynaklanmaktadır. Bu vatanı korumak için nöbet tutan askerimiz gibi vatanı korumak için cansiperane çalışanlarımızdan bugüne kadar 35 şehit verilmiştir. Önümüzdeki saatler itibariyle inşallah kontrol altına aldığımızı söyleyebileceğiz. 400 hektarı geçmeyen, bunun önemli kısmı da kayalık bir alan. Kayaların dibinde, eteklerindeki vadiler ve kanyonda bu yangın devam etmektedir."