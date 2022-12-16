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Son Dakika! İstanbul Levent'teki Metrocity AVM'de yangın! İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

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Son dakika! İstanbul Levent'teki bir AVM'de yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AKM'dekilerin tamamının tahliye edildiğini belirterek olayda can kaybı ya da yaralı olmadığını ifade etti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Son Dakika! İstanbul Levent'teki bir AVM'de yangın! İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı.

Son Dakika! İstanbul Levent'teki bir AVM'de yangın! İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bölgeye hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk ettiklerini belirterek, "Şimdilik can kaybı ya da yaralı yok" dedi.

Öte yandan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AKM'dekilerin tamamının tahliye edildiğini belirterek olayda can kaybı ya da yaralı olmadığını ifade etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Bu yangın İstanbul'un yarısını götürür..

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şimdi troller gelir İmamoğlu nerdesin senin yüzünden diye :))))

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