Son Dakika: İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü: Denize düşenler var, kurtarma çalışmaları sürüyor

Son Dakika: İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy Caddesi'nde denize yakın bir restoranın iskelesi çöktü. Yaşanan kaza sonrası denize düşen vatandaşların olduğu bilgisi edinilirken, ekipler olay yerine ulaştı.

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 KİŞİNİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR

Yaşanan kaza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bölgede bulunan 25 vatandaşın denize düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede 4 yaralının olduğu belirlenirken ekipler denize düşenleri kurtarma çalışması sürüyor.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şöyle:

Ayrıntılar geliyor...