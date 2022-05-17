İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 fabrikaya daha sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde

İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde

İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arnavutköy, İstanbul, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title